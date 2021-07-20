Тюменский облсуд снял с рассмотрения жалобу Юрия Алтынова. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд снял с рассмотрения жалобы Юрия Алтынова и Валерия Калалба. Их вернули в Центральный районный суд.

– Адвокат Калалба нарушил процессуальные сроки, опоздав с подачей жалобы. Согласно Уголовно-процессуального кодексу, областной суд не имеет права рассматривать в апелляции дела с нарушением сроков подачи жалоб. Теперь только суд первой инстанции вправе либо отказать в приеме этой жалобы, либо восстановить сроки и вновь направить в Тюменский областной суд, – пояснили в облсуде.

Напомним, что обвинение считает приговор Юрию Алтынову и Валерию Калалбу слишком мягким и настаивает на лишении свободы обоих осужденных. Адвокаты осужденных подали встречные жалобы, в которых указывают на незаконное осуждение подзащитных и просят суд отменить наказание за отсутствием состава преступления.