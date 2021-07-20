В Тюмени клещи кусают по 12 человек в день. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени клещи кусают в день от 8 до 12 человек. Всего с начала весенне-летнего сезона в кабинет экстренной профилактики клещевых инфекций обратились 6 246 человек, из них 1 126 – дети.

– Стационарное лечение после укуса клеща в настоящее время получают четыре пациента – три по поводу клещевого энцефалита и один с клещевым боррелиозом. У всех госпитализированных пациентов заболевание протекает не в тяжёлой форме. Благополучный исход отчасти обусловлен своевременным обращением к врачам, – отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Кстати, с сегодняшнего дня, 20 июля, экстренная и неотложная медицинская помощь в Тюмени пострадавшим от укуса клеща круглосуточно оказывается в приёмном отделении инфекционного стационара на улице Ленина, 69.