Определены лучшие стартапы трека FutureBank программы «Московский акселератор»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Подведены итоги работы трека FutureBank программы «Московский акселератор», партнером которого является Банк Уралсиб. На Demo day 25 компаний-финалистов представили широкой публике свои проекты в сфере искусственного интеллекта, цифрового маркетинга, геймификации, рекомендательных систем и LegalTech. Всего на участие в программе было подано 390 заявок. Мероприятие прошло в онлайн-формате, трансляцию посмотрели более 2 600 человек, более 800 пользователей смотрели ее одновременно.

– Мы положительно оцениваем результаты сотрудничества с программой «Московский акселератор». Мы выбрали несколько команд и их проектов, которые могут способствовать развитию нашего бизнеса в перспективе. Впереди лучших участников ждет Комиссия по инновациям. Но я рассчитываю на то, что все команды смогут успешно ее преодолеть, и большую часть стартапов мы отпилотируем до конца 2021 года, – поделился Дмитрий Гришин, директор по инновациям Банка Уралсиб.

По результатам акселерационной программы стартап Banneon – генератор ресайзов статичных и анимированных креативов – уже заключил договор о платном внедрении своего решения и используется банком.

Ещё 5 компаний готовятся к прохождению Комиссии по инновациям: Andata, Yoloco, Altcraft Marketing, ЮРРОБОТ, UR-LI.

Больше десяти команд с высоким инновационным потенциалом продолжат сотрудничество с Банком Уралсиб в рамках трехмесячной программы пост-акселерационной поддержки, включающей индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

В их число вошли такие стартапы, как: RevGames – платформа и сервис по геймификации для программ лояльности; DyCont – сервис для персонализации сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста; CASTDEVIA – сервис целевых маркетинговых решений; Hot-WiFi – решение на основе «WiFi-радара», нацеленное на привлечение новых клиентов.

Несколько компаний рассматриваются для размещения в b2b маркетплейсе Банка Уралсиб, доступного для более чем 100 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса банка. Ими стали: JagaJam (комплекс продуктов статистики и автоматизации работы с социальными сетями); LabelUp (сервис нативной рекламы в Instagram); Letteros (конструктор html-писем с готовыми шаблонами и интеграцией с популярными бизнес-платформами для отделов маркетинга и продаж); Hot-WiFi.

– Мы благодарны Банку Уралсиб за активную работу с участниками акселератора. Ждем результатов пост-акселерационной программы и желаем роста выручки всем участникам, – прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Также в рамках демо-дня эксперты из ведущих финансовых и технологических компаний – Visa, Huawei, AAALab, CypRus_iT, банк «Открытие», ИК «СИБИНТЕК», AIFC Fintech Hub, Ассоциация ФинТех – обсудили такие темы, как цифровизация денег и банков в эпоху digital, устойчивое развитие финансовых услуг, внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь и ряд других тем.

Видеозапись Demo day смотрите по ссылке.

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