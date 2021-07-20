В Тюмени маршрут №50 изменят на время дорожных работ. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

На улице 9 Мая от дома № 19а в районе пересечения с улицей Широтной в Тюмени автобусы по маршруту № 50 будут следовать в объезд перекрытого участка. Это временное изменение в схеме движения – он продлится с 19.00 30 июля до 6.00 2 августа, то есть на период производства работ.

– На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.