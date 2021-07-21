Погода на 21 июля в Тюмени: жара наступает

В Тюмень пришла жара. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 июля, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, днем – плюс 29. Вечером столбики термометров покажут плюс 26 – 23 градуса. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». С 21 июля начинается самая сильная жара.