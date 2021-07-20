За сквером Сибирских кошек в Тюмени продают долгострой. Фото - Фонд имущества Тюменской области.

За сквером Сибирских Кошек в Тюмени продают долгострой. За здание хотят выручить более 54,4 млн рублей.

Из информации, размещенной на сайте Фонда имущества Тюменской области, следует, что площадь здания, которое намерены реализовать с аукциона 31 августа, составляет почти пятьсот квадратных метров, готовность объекта составляет порядка 70%. К нему прилагается земельный участок площадью 574 квадрата.

Также из документации известно, что покупателю необходимо внести задаток в размере 10,8 млн рублей. Кстати, основанием для проведения аукциона стало решение регионального арбитражного суда об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.