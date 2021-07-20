65% сотрудников Сбера в Тюменской области вакцинировались от COVID-19. Фото - Сбер.

Среди сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка 65% уже сделали прививку от COVID-19, более половины из них получили второй компонент вакцины. Полномасштабная прививочная кампания в организации стартовала в феврале. Вакцинация стала логическим продолжением профилактической работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции для защиты коллектива и клиентов банка.

– Здоровье клиентов и сотрудников – наш безусловный приоритет. Западно-Сибирское отделение предпринимает все меры для его защиты. Вакцинация является единственным эффективным способом противодействия коронавирусной инфекции, поэтому мы в числе первых в регионе разместили прививочный пункт непосредственно на территории банка в Тюмени, сделав процесс вакцинации максимально доступным для наших сотрудников. При этом, несмотря на хорошие темпы вакцинации, в офисах Сбербанка неукоснительно соблюдаются все необходимые меры безопасности: сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах размещены санитайзеры, соблюдается социальная дистанция, – пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

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