Тюменские таможенники задержали груз с двумя тоннами сланцев. Фото - Тюменская таможня.

Незаконный ввоз свыше шести тысяч пар обуви из Казахстана предотвратили тюменские таможенники. Китайские кеды и узбекские сланцы хотели продавать уральцам.

– Fiat Ducato был плотно набит полипропиленовыми мешками и картонными коробками с обувью общим весом две тонны. На всей продукции отсутствует обязательная маркировка Data Мatrix. Принято решение о задержании незаконно ввезенных товаров, – рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергей Ходюк.

В настоящее время весь товар изъят в рамках возбужденного дела об административном правонарушении.

Напомним, что с 1 июля 2020 года, согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860, на территории России введена обязательная цифровая маркировка обувных товаров средствами идентификации.