«От удара машины разлетелись по кюветам». На тюменской трассе столкнулись «Хендэ» и «Ниссан»

На тюменской трассе столкнулись «Хендэ» и «Ниссан». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 26-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык сегодня, 19 июля, столкнулись «Хендэ» и «Ниссан». Удар был такой мощный, что машины разлетелись по кюветам.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» поворачивал к птицефабрике, а мужчина за рулем «Хендэ» не выдержал безопасную дистанцию. В результате он въехал в заднюю часть «Ниссана», – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве дополнили, что в больницу доставили водителя и пассажирка «Ниссана», 1957 и 1958 годов рождения. Автоинспекторы регулировали движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.