«Переломы голени и плеча». Тюменец жестко побил палкой собутыльника

Тюменец жестко побил палкой собутыльника. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района поступило сообщение из больницы, что к ним обратился 43-летний мужчина с повреждениями руки и ноги. Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия, изъяли ряд улик и задержали подозреваемого – 46-летнего жителя села Созоново.

Ранее неоднократно судимый безработный мужчина признался в содеянном и рассказал, что, находясь дома, распивал спиртное вместе с потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник спор, переросший в конфликт.

– Злоумышленник схватил деревянную палку и нанес оппоненту несколько ударов. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы голени и плеча, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время подозреваемый задержан.