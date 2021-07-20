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Общество20 июля 2021 7:39

У ТРЦ «Па-На-Ма» в Тюмени погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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У ТРЦ «Па-на-ма» в Тюмени погаснут светофоры. Фото - ТРЦ "Па-На-Ма".

У ТРЦ «Па-на-ма» в Тюмени погаснут светофоры. Фото - ТРЦ "Па-На-Ма".

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет: на ул. Щербакова в районе дома № 88; на ул. 2-й Луговой в районе ТРЦ «Па-На-Ма»; на пересечении ул. Щербакова и ул. 2-й Луговой; на пересечении ул. Щербакова и ул. Муравленко.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.