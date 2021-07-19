На участке улицы Свердлова в Тюмени временно перекроют дорогу из-за ремонта теплосети. Фото: Тюмень - наш дом

В районе дома № 1 на участке улицы Свердлова в Тюмени с 28 июля по 20 октября перекроют дорогу. Транспорту временно здесь нельзя будет ездить.

– Решение принято в связи с производством работ на объекте «Капитальный ремонт тепловой сети». Убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – прокомментировали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам 25 Октября, Пристанской и Водников.