«Флот его очаровал». Александр Моор поздравил с 90-летием вице-адмирала Николая Хромова

Александр Моор поздравил с 90-летием вице-адмирала Николая Хромова. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 90-летним юбилеем вице-адмирала Николая Хромова. Губернатор отметил, что гордится своим земляком.

– Его судьба – яркое доказательство: всё в наших руках. Уроженец села Викулово никогда не был на море, но волею случая попал на учебу в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Флот очаровал Николая Елизаровича. Он увлекся подводными лодками, посвятил им всю свою жизнь, – рассказал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава региона.

Он сообщил, что во время Карибского кризиса в 1962 году у берегов Туманного Альбиона прославленный тюменец вел тайное наблюдение за кораблями НАТО, а позже командовал 14-й эскадрой подводных лодок Балтийского флота.