В Тюмени состоится онлайн-конференция «Единовременная выплата к началу учебного года семьям с детьми от 6 до 18 лет». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 23 июля состоится онлайн-конференция «Единовременная выплата к началу учебного года семьям с детьми от 6 до 18 лет».

2 июля подписан указ о новой единовременной выплате семьям с детьми. По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Правительство утвердило порядок и условия предоставления этих выплат.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

– Большинству родителей не нужно будет самостоятельно заполнять заявления на данную выплату. Они сформированы автоматически, исходя из данных, которые есть у Пенсионного фонда и появились уже у многих родителей в личном кабинете на сайте госуслуг. Вместе с тем есть точечные вопросы, которые требуют уточнения, для того чтобы правильно оформить заявление. Кроме того, у родителей возникают вопросы по поводу детей, которые только пойдут в школу или закончили девятый класс и поступают в учреждения среднего профессионального обучения, – комментирует Кашкарова Елена Витальевна, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» .

В рамках данной онлайн-конференции Вы можете получить ответы на вопросы:

Когда начнется прием заявлений?

Кому положена единовременная выплата?

Какие условия для получения выплаты?

Какие реквизиты необходимы для получения выплаты?

Основания для отказа в назначении выплаты?

И на любые другие вопросы по данной теме.

На Ваши вопросы ответит начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий Отделения ПФР по Тюменской области Прокопенко Светлана Витальевна.

Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 23 июля 2021 года.