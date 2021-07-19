Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июля 2021 года увеличилось на 258 человек, 14 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 249 и составило 43 304 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 169 человек выздоровели (за весь период — 40599), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 59 537 человек остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

На 19 июля в регионе прививки от коронавируса сделали 430 498 человек, 289 660 из них прошли полный курс вакцинации. 32 % привитых - люди старше 65 лет.

В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 764 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.