В Тюмени мужчина поколотил до перелома руки новую знакомую лопаткой для обуви. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 7 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратилась 50-летняя местная жительница с множественными ушибами и переломом руки. Травмы ей нанес новый знакомый.

Задержанный ранее судимый неработающий 42-летний местный житель пояснил, что они с потерпевшей познакомились в день совершения преступления у дома на улице Червишевский тракт. Женщина пригласила его к себе в гости, чтобы отметить знакомство. Они выпивали, возник конфликт, подозреваемый схватил лопатку для обуви и начал бить заявительницу.

– По словам злоумышленника, он не помнит, что именно послужило причиной ссоры, из-за того, что находился в сильном алкогольном опьянении, – добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время фигурант отпущен под обязательство о явке и надлежащем поведении.