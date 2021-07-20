Погода на 20 июля в Тюмени: резкое потепление

В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 июля, появившиеся на небе утром облака продержатся в Тюмени почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 24 – 19 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено. Наши предки наставляли: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи». Наши предки заметили, какова Авдотья Сеногнойка, таков будет и ноябрь.