В Каскаре подросток на питбайке травмировал ногу из-за ДТП с мотоциклом. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Садовой и Фабричной в селе Каскара Тюменского района столкнулись питбайк и мотоцикл «БМВ». В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, по предварительной информации, 15-летний подросток на питбайке выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив мотоциклиста. Кстати, транспорт ему купили весной, папа подростка пояснил, что раньше он не ездил по поселку.

– По техническим характеристикам этот вид транспорта не предназначен для езды по дорогам общего пользования, считается спортивным инвентарем. Юный водитель питбайка получил травму ноги, – отметили в ведомстве.