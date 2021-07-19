В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 24 пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 438 пожара. Погибших и пострадавших в огне нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 42 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 40 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

В ведомстве также добавили, что при проведении огневых и других пожароопасных работ надо убедиться в том, что место проведения работ тщательно подготовлено, курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки или спички.