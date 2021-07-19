Пропала Настя Муравьева: последние новости на 19 июля. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. Девочка еще не найдена. Однако надежда отыскать пропавшую в сердцах людей не угасает.

Местные паблики в соцсети «ВКонтакте» распространяют следующую информацию: «Пока есть надежда, не будут прекращены работы по поиску пропавшей девочки. Вы в силах оказать помощь в продвижении нашей цели. Только объединив усилия, мы найдем Настю и вернем домой к родным и близким. Не оставайтесь равнодушными к беде! Ведь такое может произойти с каждым. Примем это как свою общую беду и, объединившись, поможем вернуть ее домой».

– Мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается, – сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».