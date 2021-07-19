Безработный тюменец снял колеса с чужого авто на Ватутина. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 6 Тюмени поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что с его автомобиля марки Chrysler похищены четыре колеса с дисками. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 28-летний тюменец. Задержанный пояснил, что во время прогулки приметил иномарку, припаркованную во дворе дома на улице Ватутина. Действуя ночью, он скрутил гайки и похитил автомобильные колеса с дисками.

– Похищенное мужчина планировал позже сбыть, но осуществить задуманное ему не удалось – оно было изъято при обыске по месту жительства, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.