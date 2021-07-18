Европейские страны заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Бельгия, Люксембург, Азербайджан, Узбекистан, Сербия, Армения и Иран заинтересованы в сотрудничестве с российскими торговыми представителями, в т.ч. с компаниями Тюменской области. Например, Сербия и Армения заинтересована в поставках тюменских пило- и стройматериалов, а также пищевой продукции. Страны Западной Европы интересуются взаимодействием в сфере экологии в привлечении инвестиций в нефтехимические и нефтегазовые проекты.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, об этом стало известно на переговорах в начале, которые провели заместитель губернатора Андрей Пантелеев и директор департамента Антон Машуков. Чиновники обозначили приоритетные задачи регионального правительства, в т.ч. привлечение инвестиций и продвижение продукции тюменских товаропроизводителей за рубеж.

- В этих двух направлениях: инвестиции и экспорт мы ждем содействия от торговых представительств, - отметил Андрей Пантелеев.

Представители тюменского бизнес-сообщества презентовали потенциальным партнерам свои предприятия, товары и обсудили вопросы экспорта в разные страны. По мнению торговых представителей из зарубежных стран, у тюменцев высокое качество продукции, поэтому имеются все перспективы развития экспортного потенциала региона.