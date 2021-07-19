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Общество19 июля 2021 6:00

Погода на 19 июля в Тюмени: дождь закончится лишь к вечеру

Облака закроют небо на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени дождь закончится лишь к вечеру.

В Тюмени дождь закончится лишь к вечеру.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Весь день будет идти дождь, который ослабнет лишь к вечеру.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов, днем – плюс 23 – 21. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 18 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть: если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: «Макрида мокра – и осень мокра».