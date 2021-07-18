В колледжах Тюменской области начали принимать документы Фото: google.ru/maps

В колледжах Тюменской области начали принимать документы. Есть несколько вариантов их подачи: очно, в образовательной организации и онлайн – на сайте через личный кабинет абитуриента и по электронной почте.

Часто абитуриенты выбирают рабочие специальности и профессии. В Тюменском колледже производственных и социальных технологий по количеству поданных на настоящий момент заявлений лидируют профессии повара-кондитера, мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ и мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Многие выпускники 11-х классов отдали предпочтение специальностям, связанным с физической культурой, информационными системами и программированием, а также строительством и эксплуатацией автомобильных дорог и аэродромов. А больше 3 тысяч желающих учиться в колледже транспортных технологий и сервиса хотят связать свое профессиональное будущее с техническим обслуживанием автомобилей, логистикой и организацией перевозок.

Популярны у абитуриентов и педагогический колледж, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Высокий конкурс на профессии парикмахера, графического дизайнера, специальности дошкольного образования, коррекционной педагогики в начальном образовании и информационной безопасности автоматизированных систем.

В отделениях Ишимского многопрофильного техникума, расположенных в сёлах Казанское и Большое Сорокино, свои заявления на обучение по специальности мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей подали более 50 человек.

Отметим, что для поступления в средние профессиональные учебные заведения не нужны результаты ЕГЭ, зачисление идет по среднему баллу аттестата. Число поступающих в такие образовательные учреждения растёт каждый год. В 2020 году оно составило порядка 1,2 миллиона человек.