Тюменцам не советуют купаться в фонтанах: можно подхватить инфекцию Фото: Татьяна Коркина

Лето в Тюмени выдалось жарким, и жители города спасаются от 30-градусной температуры самыми разными способами. Кто-то охлаждается под кондиционером, кто-то проводит время на пляжах, а в городе остается популярным купание в фонтанах.

Но в Роспотребнадзоре сообщают, что это не лучшая идея: в обычном фонтане можно подцепить множество заболеваний или получить травмы. Специалисты ведомства выделили несколько причин, по которым про традиционное летнее развлечение лучше забыть навсегда.

Например, вода в фонтане обновляется нечасто, она не очищается и не обеззараживается – для фонтанов нет требований, как для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом.

Ещё размножению микроорганизмов способствует жара. Купание в фонтане может вызвать не только простуду, но и другие крайне неприятные заболевания – острую кишечную или респираторную инфекцию, конъюнктивит, вирусный гепатит А, энтеровирусные и ротавирусные инфекции.

Купаясь в фонтане можно получить электротравму из-за подведенных к этим элементам благоустройства коммуникациям и подсветки. И от обычных травм никто не застрахован. Можно упасть со скользких бортиков или напороться на острые предметы в воде.

Следует помнить, что фонтаны в городе увлажняют воздух и придают территории эстетический вид, они в принципе не предназначены для купания. Тюменцам рекомендуют избегать подобных развлечений, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм.