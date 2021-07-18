В тюменских скверах и на площадях станет больше камер видеонаблюдения

В тюменских скверах и площадях станет больше камер видеонаблюдения Фото: Татьяна Коркина

В тюменской системе «Безопасный город» станет больше камер. Вопрос их установки в 41 дворе по запросу от УМВД России по Тюмени прорабатывают в мэрии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В департамент информатизации региона отправили уже разработанные и согласованные с областным УМВД России схемы видеонаблюдения, по которым предусмотрено увеличение количества камер в сквере Спортивный, на площади Историческая, в Историческом сквере и в сквере Депутатов, на бульваре имени Николая Чукмалдина, на третьей очереди набережной реки Туры, в сквере им. Семена Шахлина. На ближайшем заседании межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город» в Тюменской области, рассмотрят этот вопрос.

Корректировка количества камер видеонаблюдения ведется в скверах Прощания и Железнодорожников, сквере Березовая Роща, в парке Дружбы между Россией и Республикой Корея, в парке имени Крапивина. А в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включено 3 тысячи 318 камер видеонаблюдения, установленных на территории площадей, парков, скверов, в жилом секторе, надземных и подземных пешеходных переходах, на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме этого, 726 видеокамер выведено из 40 населенных пунктов Тюменской области.