В Тюменскую область переехало больше 130 жителей из дальнего зарубежья в этом году Фото: Татьяна Коркина

В этом году в Тюменскую область переехало больше 130 жителей из дальнего зарубежья. На сегодняшний день в Тюменской области проживают 1 миллион 546,5 тысячи человек. Это последние официальные данные Тюменьстата на 1 мая 2021 года. За год население увеличилось на 6,4 тысячи человек, сообщили в статистическом ведомстве.

В январе – апреле этого года в регионе родилось 5 тысяч 995 малышей. Для сравнения: в первые четыре месяца прошлого года на свет появились 5 тысяч 867 детей. За этот же период миграционный поток составил 16 тысяч 461 человек. Основная часть приехавших в область – 13 тысяч 881 человек – из других регионов России. Из стран СНГ переехали 2 тысяч 443 человека, из дальнего зарубежья – 137 человек.

В январе – апреле зарегистрировано 2 тысячи 452 бракосочетаний. В прошлом году их было 1 тысяча 933, что в том числе обусловлено появившимися ограничениями на фоне пандемии.