Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2021 года увеличилось на 249 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 255 и составило 43 046 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 165 человек выздоровели, за весь период – 40 430 жителей региона, 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 57 885 человек остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

В России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровели 5 341 231 человек.