В Голышмановском округе необходимо вакцинировать почти 12 тысяч взрослых жителей Фото: Татьяна Коркина

В Голышмановском округе необходимо вакцинировать почти 12 тысяч взрослых жителей. Уже больше половины человек от плана поставили первую прививку от ковида. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 40 процентов населения. Сначала жителей округа прививали только в Голышмановской поликлинике, затем - в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. К примеру, в Ламенском ФАПе ведётся активная работа по противоковидной вакцинации.

- Привозим вакцину из посёлка Голышманово в специальных контейнерах, чтобы соблюсти температурный режим. Хранится она в морозильной камере буквально одну ночь, - рассказала заведующая Ламенским ФАПом Лариса Стародубова.

По словам медика, «ЭпиВакКороной» привито только 20 человек, сейчас ставят препарат «Спутник V». Первое время люди шли с большой опаской, теперь каждую неделю прививаются от 10 до 20 человек. По желанию пациентов вакцинация проходит по пятницам, чтобы ближе к выходным и можно было отлежаться перед работой если вдруг возникнет недомогание.

До сентября планируют довести показатель привитых до 200 человек. Это будет примерно 70 процентов населения , что поможет сформировать коллективный иммунитет. С начала пандемии в Голышмановском городском округе заболели коронавирусом около 400