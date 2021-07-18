Тюменские медики советуют следить за своим здоровьем во время спортивных тренировок Фото: google.ru/maps Фото: Татьяна Коркина

Слишком интенсивные тренировки могут навредить жительницам Тюмени старше 40 лет. Активный спорт присутствует в жизни не только тюменской молодежи, но и людей среднего и старшего возрастов. Медики советуют следить за своим здоровьем, не переусердствовать в спортзалах и соизмерять силы, учитывать самочувствие и следить за показателями давления, пульсом, дыханием, что особенно важно в старшем возрасте.

– Слишком большие и интенсивные занятия спортом, фитнесом могут навредить. Так, с осторожностью нужно подходить к тренировкам при наличии гипертонии, астмы, проблем с сердцем и сосудами, перенесенных инфарктов и инсультов, травм позвоночника и головы в прошлом (особенно переломов и трещин), недавней операции (заниматься можно будет только спустя полгода), – объясняют в Центре гигиены и эпидемиологии города Тюмени.

Специалисты добавляют, что важно ограничить занятия при повышении температуры. Но это не значит, что надо ставить крест на физической активности и вести пассивный образ жизни. Просто при наличии перечисленных противопоказаний занятия фитнесом нужно тщательнее продумывать и предварительно консультироваться с врачом.

В областном центре проводится немало бесплатных тренировок для старшего поколения. А ДЮЦ «Старт» проводит тренировки по атлетической гимнастике, настольному теннису и волейболу на безвозмездной основе.