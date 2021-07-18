Выпускники Школы социального предпринимательства все чаще работают сообща Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Культурно-исторический центр «Большая Разъезжая» открылся на днях во флигеле усадьбы XIX века на ул. Сакко, 41. Свою мечту реализовали выпускницы «Школы социального предпринимательства» Центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Екатерина Макарова и Оксана Усманова. Отныне под одной крышей здесь находятся музей тюменских историй, мастерская шитья и стекла.

По словам идейной вдохновительницы центра «Большая Разъезжая» Оксаны Усмановой, музею стало тесно на ул. Осипенко, поэтому нужно было найти партнеров для нового центра.

– На одной площадке с нами будет располагаться бюро костюмированных экскурсий Марины Сафиной «Тюменская купчиха» и валяльная мастерская Ирины Кондратьевой. Мы планируем максимально задействовать придомовую территорию, будем организовывать рукодельные ярмарки, кинопоказы, пленэры, – рассказала Оксана Усманова.

Здесь же будут проходить различные мастер-классы, курсы исторического костюма, фотомастерские и многое другое. Екатерина Макарова расскажет посетителям о костюме, аксессуарах и головных уборах, которые носили в другую эпоху. Здесь можно будет и примерить такие платья.

Как отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы Александра Князева, коллаборации учеников «Школы социального предпринимательства» для организаторов – бальзам на душу. Отучившись, бизнесмены выходят с багажом знаний и связями, которые потом успешно применяются в бизнесе.

Напомним, «Школа социального предпринимательства» действует в Тюменской области пятый год. С 2019 года реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».