Тюменские предприниматели взялись за пошив зимней обуви из меха нерпы и шкуры оленя Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

При поддержке регионального центра инжиниринга фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» компания «Сибирская обувь» зарегистрировала собственный товарный знак. Компанию основали молодые тюменские предприниматели на базе бывшей обувной фабрики «Восход». Ребята занялись производством зимней меховой обуви из кожи и меха нерпы и кисов из шкуры оленя, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Уникальность такой обуви – в структуре ворса. Благодаря трубчатой структуре создается эффект термоса: тепло сохраняется даже при минус 50 градусов, а при правильном использовании обувь может прослужить до 15 лет. Сырье закупают в селе Сеяха Ямало-Ненецкого округа. Фабричную выделку шкуры дополняют специальной пропиткой от моли, а нитки пропитывают воском, чтобы избежать изнашивания. Всю обувь шьют вручную и могут изготавливать по индивидуальным меркам.

По словам руководителя регионального центра инжиниринга Лилии Загваздиной, регистрация товарного знака позволит индивидуализировать товар и услуги предпринимателя и позволит увеличить стоимость компании.

– Услуга предоставляется на условии софинансирования, при котором 75% стоимости услуги оплачивается за счет средств регионального центра инжиниринга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – отметила Лилия Загваздина.

Сейчас предприниматели прорабатываю возможность производства летней и демисезонной обуви. А зимнюю продукцию уже с июля 2021 можно будет заказать в интернет-магазинах.