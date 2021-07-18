Тюменские офтальмологи осваивают новые методы лечения отслойки сетчатки Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские офтальмологи осваивают новые методы лечения отслойки сетчатки. Врачи областного офтальмологического диспансера проводят уникальный для Тюменской области малотравматичный метод лечения – баллонирование. Такой эффективный способ лечения проводится таким образом: за глаз пациента, в область отслойки сетчатки, вводится специальный баллон, который затем заполняется стерильным физраствором. Затем образуется шарик, прижимающий разрыв сетчатки, а на следующий день, после контрольного осмотра, если сетчатка прилегла к глазному дну, врач с помощью лазера делает прижигание. В течение семи-десяти дней разрыв сетчатки «зарастает», после чего баллон постепенно сдувают и удаляют.

Метод не только позитивно влияет на здоровье пациента, но и на его качество жизни. И может проводиться как под общей, так и под местной анестезией, не требует введения множества препаратов и не повредит даже кормящим матерям. Но, как говорят врачи, такая методика применима не во всех случаях. Показания к операции хирург определяет строго индивидуально, исходя из типа повреждения сетчатки.

Процедура доступна как бесплатно по медицинскому полису, так и можно получить услугу платно, за 18 тысяч рублей.

– Такую процедуру недавно прошла жительница Тюмени Екатерина, кормящая мать. Женщина прекрасно перенесла 15-минутную операцию, – рассказала врач-офтальмолог, хирург Елена Петрова.

Врач добавила, что уже на следующий день сетчатка полностью прилегла и спустя две недели можно утверждать, что операция прошла успешно и достигнуты все запланированные результаты.