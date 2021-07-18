В Тюмени появятся около пяти тысяч платных парковок Фото: Юлия Кучеренко

Около 5 тысяч платных мест для автомобилей будет включать в себя единое городское парковочное пространство Тюмени, рассказали в администрации города. Проект включает в себя три этапа до конца 2021 года.

Уже действуют восемь парковок, используемых на платной основе и находящихся в собственности муниципалитета, в общей сложности на 582 места. Внедрение такой системы позволит гарантировать приезжающим в центр Тюмени в течение дня автомобилистам свободные парковочные места, а это, в свою очередь, поможет повысить пропускную способность улично-дорожной сети и безопасность дорожного движения, уверены авторы идеи.

Оплатить парковку можно несколькими способами: с использованием паркомата, через личный кабинет на сайте «Тюменские парковки», через одноименное мобильное приложение. Для удобства жителей с 9 января прошлого года существует возможность заплатить за время размещения транспортного средства на платных парковках вдоль улично-дорожной сети после использования парковочного места, но в пределах текущих суток. Постоплата доступна только в мобильном приложении и на сайте «Тюменские парковки».