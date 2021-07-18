Тюменцы могут принять участие в международном форуме «Байкал» Фото: официальная страница форума "Байкал"

Жители Тюмени могут подать заявку на международный форум «Байкал» в Иркутске, который пройдет с 9 по 14 августа на побережье озера Байкал. Очно форум готов принять более 400 участников со всей России, онлайн – 200. Больше 100 спикеров помогут молодым людям в реализации социальных инициатив, регистрация продлится до 26 июля.

В этом году на форуме представлено 6 направлений: «Туризм» (развитие внутреннего туризма), «Предпринимательство», «Молодежные сообщества, «Медиа» (создание медиапродуктов для продвижения бренда форума), «Сибирский кампус» (создание механизмов для самореализации студенческой молодежи) и «Диалог культур» (создание межкультурной компетентности в молодежной среде). По результатам «Байкала» планируют разработать более 100 социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.

Участники могут напрямую пообщаться с экспертами, представителями органов власти и СМИ по трём основным профилям: «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации», «Инновации и стартапы» и «Развитие международного и межрегионального сотрудничества». Также для них организуют творческие мастер-классы и акции, которые посвящены Году Байкала в Иркутской области. Ещё желающие могут попробовать себя во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Заявить о своей инициативе предлагают участникам от 14 до 35 лет по следующим направлениям: «Добровольчество», «Студенческие инициативы», «Инициативы творческой молодежи», «Развитие социальных лифтов», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Укрепление семейных ценностей».

Можно представить только один проект и выиграть на его реализацию до 1,5 млн рублей. Мероприятия должны быть проведены с сентября 2021 по август 2022 года.