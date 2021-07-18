Тюменцы повышают компьютерную грамотность Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская программа компьютерной грамотности помогает активной жизни. Обучение компьютерной грамотности в Тюменской области ведется с 2010 года . Отлично сработала программа «Расширяя горизонты», администратором которой стал «РИО-Центр», подведомственный региональному департаменту информатизации.

Ежегодно компьютерную грамотность повышает тысяча человек, из них 40 – 60% – люди пенсионного возраста. Обучение проходит в стационарных классах на базе двух библиотек Тюмени. За время действия программы обучено более 108 тысяч человек.

В результате обучения слушатели начинают пользоваться полезными интернет-сервисами: передают показания счетчиков, совершают безопасные покупки, создают видеофильмы и открытки, общаются в соцсетях, путешествуют и даже развивают бизнес. Ежегодно проводится чемпионат по компьютерной грамотности, на котором люди старшего поколения, в том числе выпускники программы, показывают свои навыки. Победители регионального конкурса участвуют во Всероссийском компьютерном многоборье и почти всегда возвращаются с хорошими результатами.

Тюменцы не только учатся, но и показывают результаты в конкурсе «Спасибо интернету». Там они рассказывают о том, как им помогает в жизни современные информационные технологии. С 2016 года Тюменская область входит в топ-10 самых активных регионов, участвующих в этом конкурсе. А в 2019 году в номинации «Интернет-предприниматель, интернет- работодатель» первое место занял Леонид Турчин из Голышмановского района. В прошлом году жители региона представили на конкурс 166 работ.

По информации департамента социального развития Тюменской области, сейчас обучение по программам повышения компьютерной грамотности продолжается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Очное обучение возобновлено для слушателей моложе 65 лет. Проводится пока только на территории Тюменского технопарка, в районы специалисты не выезжают до полной отмены всех ограничений.