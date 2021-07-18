Погода на 18 июля в Тюмени: осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 18 июля, в Тюмени, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман существенных осадков не ожидается, ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +23, +28 °С, ночью +8,+13 °С.

Погода в Тюмени на 18 июля в инфографике Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день на Руси отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.