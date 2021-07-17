Горожане выяснили, чего не хватает Ишиму

Горожан обучат по стрит-арту и стрит-гиду Фото: соцсети

На площадке ишимского мультицентра «Моя территория» 15 июля прошла урбан-сессия с горожанами по вопросам благоустройства визуального облика города. Об этом сообщила «Мегатюмень».

В блоке «Открытый микрофон» ишимцы рассказали, чего им не хватает в городе. Горожане сошлись на том, что необходимо озеленить улицу Карла Маркса и добавить на серые здания ярких красок в виде граффити и уличных артов.

Было предложено летом 2021 года привлечь художников, обучить заинтересованную молодежь работе с дизайн-кодом и создать 5 арт-объектов. А также подготовить команду гидов, рабочую группу для поиска интересных мест в городе и создать экскурсионный маршрут «Мартин, проводи!» в Telegram.

Событие было посвящено открытию проекта «Линии города», итогом которого станет экскурсионный маршрут «Мартин, проводи!» на площадке Telegram и 5 street-артов на улицах Ишима.

– Проект «Линии города» проходит в Ишиме уже третий год. В 2021 году мы решили провести работу по двум направлениям: уличное искусство и история города. Мы благодарны участникам урбан-сессии, которые высказали свое честное мнение о визуальном облике Ишима. Это поможет всем нам непосредственно на этапе реализации, – заключила менеджер проекта «Линии города» Зубрилина Татьяна.