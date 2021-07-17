В Тюменской области туберкулезом стали болеть меньше

Тенденция к улучшению Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменские фтизиатры сошлись во мнении, что сохраняется тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тюмени и области: число впервые выявленных больных, как и количество пациентов, состоящих на диспансерном учете, продолжает уменьшаться.

За первое полугодие число заболевших уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 42 человека. Всего на учете по поводу активного туберкулеза на 1 июля текущего года состоит 1504 человек, в середине 2020 года было 1842 человека.

По словам Натальи Пироговой, главного врача областного клинического фтизиопульмонологического центра (ОКФЦ) и главного внештатного фтизиатра Тюменской области, хорошая статистика – результат совершенствования работы службы по лечению и розыску оторвавшихся от лечения пациентов.

В ОКФЦ сегодня применяются современные методы обследования и лечения. В Тюменской области работают две бактериологические лаборатории (в Тюмени и в ишимском филиале), что обеспечивает возможность определить у каждого из выявленных пациентов лекарственную устойчивость возбудителя и назначить эффективное лечение.