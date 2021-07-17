Тюменцам рассказали, как получить правильный загар

Оптимальное время для загара 6-7 часов утра Фото: Мария Толстихина

На следующей неделе тюменцев вновь ждет активная жара, а это значит, что можно будет отправиться загорать и купаться на пляж. Однако перед тем, как это сделать, нужно подобрать правильный солнцезащитный крем для кожи. Подробнее об этом вопросе узнал «Вслух. ру».

Солнцезащитный крем, по словам врача-косметолога Алены Ермаковой, в первую очередь необходим рыжим и блондинам – нужно начать с защиты уровнем SPF 50, а потом постепенно снижать его. Когда кожа получит желаемый оттенок, можно использовать масло для загара. Наносить солнцезащитный крем следует за 20 минут до выхода на пляж.

Лучше всего загорать в движении, а не лежа, так оттенок равномерно покроет кожу. Кроме того, на загар разрешается отводить только час, но по его истечении спасаться в воде не стоит – там вероятность ожога повышается вдвое.

– Оптимальное время для загара – 6-7 часов утра. У солнца в этот период теплые лучи, ультрафиолет не агрессивен. В 11 часов обязательно нужно уходить с прямых лучей, – заключила косметолог.