В Тобольске отремонтируют канализацию

Там, где проблему нельзя пока решить капитально, решают ситуативно - с помощью откачки Фото: Мария Толстихина

В Тобольске ликвидируют проблемные участки канализации. Их уже стало на шесть меньше по сравнению с прошлым годом, в перспективе хотят починить еще 78. Уже 30 процентов работы выполнено.

Завершена промывка ливневой канализации, начался ремонт, в том числе проблемных участков. В этом сезоне планируется отремонтировать шесть тех самых проблемных участков. Это те территории, где требуется либо замена труб, либо устройство дополнительных дождеприемных колодцев.

Там, где проблему нельзя пока решить капитально, решают ситуативно – с помощью откачки. Эти работы ведутся управляющими компаниями или дорожниками по заявкам жителей. В целом работы, запланированные на этот сезон, должны быть завершены в октябре текущего года.