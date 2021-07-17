Тюменцам рассказали, от каких напитков стоит воздержаться

1-2 чашки натурального кофе в первой половине дня не запрещается Фото: Мария Толстихина

Так приятно выпить чашечку кофе, особенно утром, когда просто необходимо взбодриться. Но, к сожалению, этот напиток плохо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Кофе не рекомендуется беременным женщинам, а также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при сердечных аритмиях.

– Если нет противопоказаний, то выпивать 1-2 чашки натурального кофе в первой половине дня не запрещается. Кофеин также содержится в чае и энергетиках. В некрепком чае его, конечно, гораздо меньше, но нужно помнить, что этот напиток обладает сосудорасширяющим и мочегонным действием, – комментирует заведующая консультативным отделением Тюменского кардиоцентра Елена Павловна Гультяева.

По словам врача, энергетические напитки лучше исключить вообще: в одной банке энергетика кофеина столько же, сколько в одной чашке двойного эспрессо. При частом употреблении это вредит сердцу. Еще тяжелее с алкоголем: повышается давление, мускулатура сердца слабеет, развивается сердечная недостаточность. Поэтому большинство врачей и медицинских организаций не рекомендуют алкоголь, в том числе малые дозы

– Особенно вредны шампанское и шипучие вина. Людям с заболеваниями сердца категорически противопоказаны даже слабоалкогольные напитки, например пиво, – добавляет специалист.

Что самое интересное, соки тоже не самый полезный напиток, как кажется на первый взгляд. Лучше съесть сам фрукт, чем выпить стакан сока. А вот полезно пить минеральную воду, но после консультации с врачом, она насыщает организм электролитами, такую воду нельзя пить регулярно.