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Звезды17 июля 2021 14:00

Тюменцам расскажут, как выиграть грант на реализацию творческого проекта

Мария Толстихина
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Тюменцам расскажут, как выиграть грант на реализацию творческого проекта

Тюменцам расскажут, как выиграть грант на реализацию творческого проекта

Фото: Мария Толстихина

22 июля в мультицентре «Моя территория» пройдет образовательный интенсив. На нем тюменцам расскажут о новом всероссийском конкурсе проектов в области культуры, искусства и творчества, а также разберут, как к нему подготовиться.Образовательный интенсив «ПроПроекты: фонд культурных инициатив» проводится для помощи тюменцам в подготовке и проработке заявки на конкурс от Фонда культурных инициатив. Начало интенсива в 19.00.

Мероприятие будет состоять из двух основных частей. В первой участников погрузят в положение к конкурсу, а во второй эксперты расскажут о практиках креативных индустрий, социальных проектах в области культуры и искусства регионального и федерального уровня. После двух основных блоков события для участников будет организован нетворкинг с приглашенными спикерами.

Экспертами на событии выступят: Александрина Шаклеева, руководитель МТЦ «Космос», лауреат стипендии правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, Светлана Дремлюга, руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Принять участие в интенсиве могут представители коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальные предприниматели, ищущие финансирование на проекты в сфере культуры и творчества.

Отметим, что Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.

Цель фонда – оказание поддержки проектам в области культуры и искусства, креативных индустрий, урбанистики, саунд-дизайна, новых медиа, издательского дела, моды, музыки, и не только. Конкурс проводится по 8 тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Ограничений по сумме грантов нет, заявки делятся на категории: до 500 000 руб., от 500 000 руб. до 3 млн рублей, от 3 млн до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей. Прием заявок продлится до 30 июля.