Тюменцы смогут сделать прививку на набережной

После вакцинации каждому привитому вручат бесплатно охлаждающее лакомство Фото: Мария Толстихина

Тюменцы смогут поставить прививку против коронавируса на набережной у «Конторы пароходства». Привиться можно будет 18 июля с 12.00 до 17.00. Об этом сообщает «Мегатюмень».

Также у мультицентра установят вакциномобиль и фургончик с мороженым. После вакцинации каждому привитому вручат бесплатно охлаждающее лакомство от тюменского производителя. Для этого нужно будет предъявить сертификат, который жителям выдадут на месте.

Фургон с мороженым и вакциномобиль будут располагаться на территории мультицентра. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.