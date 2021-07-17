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Здоровье17 июля 2021 13:53

Тюменцы смогут сделать прививку на набережной

Рядом с «Конторой пароходства» установят вакциномобиль и фургончик с мороженым
Мария Толстихина
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После вакцинации каждому привитому вручат бесплатно охлаждающее лакомство

После вакцинации каждому привитому вручат бесплатно охлаждающее лакомство

Фото: Мария Толстихина

Тюменцы смогут поставить прививку против коронавируса на набережной у «Конторы пароходства». Привиться можно будет 18 июля с 12.00 до 17.00. Об этом сообщает «Мегатюмень».

Также у мультицентра установят вакциномобиль и фургончик с мороженым. После вакцинации каждому привитому вручат бесплатно охлаждающее лакомство от тюменского производителя. Для этого нужно будет предъявить сертификат, который жителям выдадут на месте.

Фургон с мороженым и вакциномобиль будут располагаться на территории мультицентра. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.