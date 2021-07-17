Школа научной журналистики откроется в Ишиме

96 ребят из Ишима пройдут обучение в школе научной журналистики Фото: Архив "КП"

Школа научной журналистики появится на базе ишимской СОШ № 8 благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Ее воспитанниками станут ребята с 5-го по 10-й классы.

Проект «Школьный научно-популярный медиаканал «НаукоЛаб», посвященный Году науки и технологий в Российской Федерации, стал победителем второго грантового конкурса 2021 года.

Ожидаемая аудитория медиаканала насчитывает не менее 1,5 тыс. человек. Как пояснили организаторы, важным аспектом проекта является участие школьников в создании медиаконтента информационного канала, что является фактором выбора будущей профессии – ученого, научного журналиста, педагога, инженера и предпринимателя.

В процессе реализации проекта не менее 96 ребят из Ишима пройдут обучение в школе научной журналистики и самостоятельно подготовят не менее 10 видеороликов, посвященных Году науки и технологий в России, отечественным ученым и естественно-научному знанию.