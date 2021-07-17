Тюменские автоинспекторы напомнили о детской безопасности на дорогах

За шесть месяцев этого года в регионе произошло 92 ДТП с участием детей Фото: Мария Толстихина

Автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки детей у детских образовательных учреждений, поликлиник, на федеральных автодорогах. Водителям объясняют, почему ребенка нужно перевозить в автокреслах, как их правильно крепить и почему, следуя на дальние расстояния с ребенком, нужно чаще отдыхать.

Дети-пассажиры должны быть в детских автокреслах. За шесть месяцев этого года в регионе произошло 92 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб, 116 детей ранены. В 39 случаях водители нарушили правила очередности проезда, в 25 случаях превысили скорость, 15 автомобилистов не выдержали безопасную дистанцию.