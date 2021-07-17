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Общество17 июля 2021 11:23

Тюменский владелец торгового центра согласен обменять его на недвижимость или автомобиль

Мария Толстихина
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Владелец просит 82 миллиона рублей

Владелец просит 82 миллиона рублей

Фото: Архив "КП"

В Тобольске собственник выставил на продажу торговый центр в связи с переездом. Он согласен обменять здание на автомобили и недвижимость. Объявление о продаже ТЦ опубликовано на сайте Avito.

Общая стоимость здания 82 миллиона 800 тысяч рублей. Торговый центр имеет квадратуру 1840 кв. м. За квадратный метр продавец просит 45 тысяч рублей.

- Коммуникации все центральные, объект находиться в городе Тобольск. Возможен обмен на авто, недвижимость в Тюмени с доплатой, - указано в объявлении.