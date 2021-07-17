В Нижней Тавде открыли новый центр госуслуг

Площадь здания - 300 кв.м Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Нижней Тавде Тюменской области центр «Мои Документы» переехал в новое помещение, спроектированное специально под нужды МФЦ. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

- Центр «Мои Документы» переехал на новый адрес: ул. Ленина, 31 а, село Нижняя Тавда. Здание специально спроектировано под нужды МФЦ и возведено по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора,- сообщили в оперштабе.

В зале приема и выдачи документов имеются все информационные указатели, выполненные в фирменных цветах. Площадь здания - 300 кв.м. Центр оборудован техническими средствами для людей с ограниченными возможностями. Для персонала имеются комнаты отдыха, а количество окон приема граждан увеличено до восьми.