В Тюменском районе скончался водитель после падения с обрыва в озеро

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция

Страшная трагедия произошла вчера, 16 июля, в районе Салаирского тракта у поселка Туринский: машина «Нива» съехала с обрыва и опрокинулась в озеро Залучье. 73-летний водитель погиб, так и оставшись сидеть за рулем. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.

Мужчину обнаружили местные рыбаки, до этого он интересовался у них, как идет клев. Видимо ехал на рыбалку. Понять, что произошло, поможет посмертная судебно-медицинская экспертиза. Известно, что на автомобиле есть знак «Инвалид». Возможно, у тюменца могли быть серьезные проблемы со здоровьем.