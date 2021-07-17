Сегодня тюменских водителей проверят на трезвость

Место проверки не уточняется Фото: Мария Толстихина

Водителям Тюмени стоит быть внимательнее, ведь в субботу тюменские инспекторы ГИБДД проведут точечные рейды. Об этом сообщили представители ведомства.

Наряды ДПС будут нести службу в местах, где, как показывает практика, чаще всего проходят маршруты нетрезвых автомобилистов, а также в аварийно-опасных точках. Конкретное место проверки специально не разглашается.

По информации областной Госавтоинспекции,в выходные дни автоинспекторы задерживают больше водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, чем в другие дни недели. Сотрудники ГИБДД возьмут под контроль выезды из зон отдыха и купания населения